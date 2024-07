Mystères à Soulwood Tome 4 : Le cercle de la lune

Ces derniers temps, Nell a décidé de mettre son pouvoir à contribution pour aider la Division de Psychométrie de la Sécurité Nationale, qui résout les crimes paranormaux. Rejoindre l'équipe du PsyLED lui a permis d'enfin en apprendre plus sur ses pouvoirs, sur le monde qu'elle a toujours rejeté - et, surtout, de se faire de vrais amis. L'agent spécial Rick LaFleur se transforme en panthère quand la lune l'appelle, mais cette fois, quelque chose a mal tourné. Rick contacte Nell depuis le bord d'une rivière : il est nu, n'a aucune idée de comment il est arrivé là, et il y a un chat noir mort, qu'on a sacrifié dans un rituel de magie noire, à ses côtés. Quand les cadavres d'animaux s'amoncellent, l'équipe se précipite pour enquêter. Mais alors que l'on soupçonne le chef d'être impliqué, les liens qui unissent l'équipe menacent à tout moment de se rompre. #UrbanFantasy #Magie #Elémentaliste #Enquête