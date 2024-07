Histoire Géographie EMC 5e. Mes fiches d'activité, Edition 2024

96 fiches d'activités, en complément de tout manuel, dont 10 fiches d'EMC actualisées, conformes au nouveau programme 2024. - Une différenciation très souple qui fonctionne avec des fiches par niveau (1, 2, 3) pour plus d'autonomie. - Des fiches Activité guidée (niveau 1) et Activité autonome (niveau 2) qui proposent un travail identique portant sur les même documents, mais avec une questionnement adapté. - Des fiches de niveau 2 ou 3 en fonction du questionnement proposé. - Des fiches ODD en géographie afin de sensibiliser les élèves aux enjeux de développement durable de l'ONU et répondre aux ajustements du programme de juillet 2020. - 2 fiches Bilan en histoire et en géographie permettent de récapituler les repères historiques et géographiques construits tout au long de l'année. -Des méthodes et des coup de pouce pour travailler les compétences du programme.