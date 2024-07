Romance et autres complications Tome 1 : Pactiser avec l'ennemi

Les opposés ne s'attirent pas, ils s'embrasent ! Wyatt Ford s'est tiré de Cold Springs pour échapper à sa famille influente et aux privilèges qui l'accompagnent et dont il ne veut pas. Revenir pour le mariage de son frère lui rappelle toutes les raisons pour lesquelles il est parti. Mais un rayon de soleil inespéré fait son apparition : une bombe aux courbes magnifiques qui fait des burgers, joue au billard... et déteste les Ford. Hazel Sullivan est farouchement indépendante et ravie d'être la demoiselle d'honneur au mariage de sa meilleure amie. Elle ne cherche absolument pas l'amour. Surtout pas avec un homme dont la famille transforme sa ville en champ de bataille. Mais c'est facile de se battre contre la famille Ford. Contre Wyatt en revanche ? Beaucoup moins. Pourquoi faut-il que l'ennemi soit à ce point séduisant ? Les étincelles entre Hazel et Wyatt naissent peut-être dans un affrontement, mais un baiser et c'est la capitulation totale. Comment espérer une fin heureuse pour deux personnes qui ont si peu en commun ? #SmallTown #Sexy #Tension