Prétendants des ténèbres Tome 1 : Séduite par le chaos

Tu n'as pas mon coeur. Personne ne l'a. J'ai tué le Diable sans faire exprès et j'en ai fait mon familier. Oups. Lucifer me chuchote des promesses torrides à l'oreille quand il croit que je dors. Ce qu'il me ferait si je le ramenais à la vie - ce qui est hors de question. Je refuse de sacrifier quelqu'un d'autre pour lui permettre de revenir. Ce n'est pas parce que ma famille est l'équivalent de la famille royale chez les sorcières noires que je suis une femme cruelle avide de pouvoir. Contrairement à mon ex-fiancé. Marcel croit qu'il peut revenir de force dans ma vie sous prétexte de me demander de l'aide pour retrouver une personne disparue. Il devrait mieux me connaître. Rien ne vaut ma dignité. Pas même ma soeur jumelle disparue - pour laquelle il m'a quittée il y a trois ans. J'ai appris à ne plus faire confiance à mes goûts en matière d'hommes, du moins c'était ce que je pensais. Quand un coup d'un soir avec un incube criminellement arrogant se transforme en quelque chose de plus sérieux, c'est le moment de me demander si je deviens folle. Trois alphacons sont déterminés à me mettre le grappin dessus et chacun d'eux me cache quelque chose... mais leurs secrets sont dérisoires comparés au mien. Depuis quand est-ce si compliqué de choper ? #ReverseHarem #HéroïneBadass #RomanceParanormale