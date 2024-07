Tomber l'uniforme Tome 4 : Paré au décollage

Leur amour est interdit, mais leurs coeurs se moquent des règles et des contraintes. Le lieutenant Dustin Strauss s'est rangé. Ce n'est plus un fêtard tête brûlée d'une vingtaine d'années, il est le nouveau sous-officier de son unité de SEAL et il cache un secret. Ou plutôt sept. Il a dissimulé sa bisexualité pendant des années, tout comme son côté kinky et son goût pour le site de rencontre semi-anonyme réservé aux militaires, Joe4Joe. Sa dernière rencontre de chat est plus qu'une simple distraction virtuelle et sexy : leur relation très interdite aux moins de dix-huit ans va entrer dans le monde physique. Le premier maître Wes Lowe n'a pas la langue dans sa poche, il a un côté autoritaire et une capacité exceptionnelle à faire péter des trucs. La vie de soldat ne lui suffit pas toujours, mais un week-end torride et sans attaches avec son amant virtuel approche. Quand un ordre de transfert arrive, Wes se sent prêt et concentré. Il va faire bonne impression devant sa nouvelle unité de SEAL et garder en sourdine ses sentiments pour Dustin. Mais tandis qu'ils accumulent les heures en ligne et que des émotions beaucoup trop sincères s'éveillent, Dustin et Wes se démènent pour maintenir l'illusion d'une aventure sans conséquence. Et quand son commandant présente à Dustin le nouveau membre de son unité, ils ont le choc de leur vie... et subissent une déception cuisante : l'écart entre leurs grades signifie que même une amitié, sans parler d'une relation sexuelle, pourrait mettre un terme définitif à leurs carrières dans la marine. Avec leurs coeurs en danger, Dustin et Wes risquent de ne pas survivre à leur prochaine mission, sans parler de se frayer un futur ensemble. #MM #Militaires #AmourInterdit #Sexy