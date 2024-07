Interphonologie segmentale en théorie de l'optimalité. Le cas des apprenants cantonophones de français

Cet ouvrage explore de manière approfondie le processus de l'acquisition de la prononciation segmentale d'une langue seconde (L2). Fondée sur la théorie de l'interphonologie, cette étude se penche spécifiquement sur trois sous-systèmes du français L2, à savoir l'interphonologie labio-linguale, l'interphonologie vélo-pharyngale et l'interphonologie laryngale, en examinant un corpus d'enregistrements de la prononciation du français des apprenants cantonophones. Sur le plan méthodologique, l'ouvrage mesure acoustiquement les segments du français pour repérer les différences contrastives entre apprenants et locuteurs natifs. L'identification des effets du transfert de la langue maternelle (L1) et de la marque typologique, notamment sur des phénomènes tels que l'épenthèse, l'effacement et la substitution des traits segmentaux, est réalisée au moyen de la phonologie à contraintes. Les résultats de cette étude confirment l'hypothèse du " transfert partiel/accès partiel ", mettant en évidence l'influence conjointe du transfert et de la grammaire universelle sur l'interphonologie segmentale du français L2.