Myria Intégrale 1

Retrouvez la série Myria dans une intégrale retravaillée contenant les deux premiers tomes de la série, ainsi que le 2. 5. Officiellement, Alicia Delgado est une Singulière, une personne possédant un pouvoir spécial, à la différence des Réguliers, sans pouvoirs, ou des hybrides comme les loups-garous. Officieusement, c'est une autre histoire qu'Alicia est bien décidée à garder pour elle. Car, voyez-vous, Alicia a un plan. S'inscrire à la faculté de Myria, devenir la meilleure, trouver un bon poste, devenir la meilleure, monter en grade, être toujours la meilleure, et gagner un paquet de thunes. Pour acheter un paquet de chaussures. Et si, au passage, elle peut sortir avec un de ses supérieurs sexy et boire un coup avec sa meilleure copine rouquine, pourquoi se priver ? C'était donc son plan, et personne, absolument personne, n'aurait dû l'en faire dévier. Mais le meurtrier qui la fait chanter en a décidé autrement, et il est peut-être temps pour Alicia de changer ses objectifs et de dévoiler qui elle est. #LoupsGarous #Romance #HéroïneBadass