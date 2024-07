L'université Wani vient de remporter le championnat d'Etat de natation, grâce notamment à Shirasaki, la nageuse vedette et beauté de l'équipe. De retour à l'hôtel pour célébrer cette victoire, Maeda, le trouble-fête de l'équipe, cherche à ajouter une nouvelle conquête à son tableau. Heureusement, Gotou veille sur Shirasaki et bloque les avances de Maeda. Reconnaissante, Shirasaki invite Gotou pour une baignade nocturne exclusive à la piscine de l'hôtel, promettant des moments intimes loin des regards. Murmures après les cours est une exploration des tumultes de la jeunesse, où les protagonistes, confrontés à des choix difficiles et des vérités inattendues, dévoilent leur vraie nature à travers des récits pleins de tension érotique subtile et de moments dramatiques.