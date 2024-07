Le goût de l'ivresse

A 30 ans, Julie décide de tourner la page d'une vie qu'elle ne reconnaît plus. Après en avoir fini avec son compagnon, Vincent, elle quitte Paris pour Genève, en quête de renouveau. Grâce à sa meilleure amie Chiara, elle fait la rencontre de Lise, une vigneronne passionnée qui lui propose un poste dans son domaine familial. Mais, peu à peu, l'attirance entre elle et Lise devient irrésistible et la situation, aussi attirante qu'effrayante. Et tandis que cette nouvelle relation prend une tournure des plus inattendues, Julie se retrouve face à des émotions qu'elle n'aurait jamais imaginées. Entre remise en question et découverte de soi, parviendra-t-elle à accepter ce que son coeur lui dicte ? Cette histoire vous laisse le choix pour les scènes explicites sans rien changer d'autre à l'histoire. Si vous souhaitez une lecture caliente alors les chapitres accompagnés d'un petit piment sont pour vous ! Si vous préférez une version plus romantique alors suivez le petit coeur !