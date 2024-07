Si tu insistes... Tome 2

Hikaru et Shinobu ont commencé à se fréquenter, sans faux semblants, cette fois-ci. Pourtant, ils connaissent bien peu de choses l'un sur l'autre et ont tout à découvrir dans cette relation dont ils n'ont même pas défini les termes. A travers leur sexualité et leur travail, le prince et le ninja ont de quoi apprendre à se connaître, à leurs risques et périls, et à celui des secrets qu'ils partagent désormais... !