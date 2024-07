Aujourd'hui et demain, nous sommes une famille Tome 1

Naguru, né sur une petite île d'Okinawa, vit avec son petit ami Hirao (surnommé Herapi) et leur fils Towa dans un petit appartement à Tokyo. Hirao s'occupe des tâches ménagères et de Towa tandis que Naguru travaille avec son meilleur ami Gakki dans un restaurant de spécialités d'Okinawa. Mais avant d'être un père de famille rangé, Naguru était le chef d'un gang de voyous à moto, fort et respecté, ne reculant devant rien pour protéger ses amis... Entre présent heureux et passé tumultueux, découvrez le premier tome de la vie de Naguru, Herapi et Towa !