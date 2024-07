Out Tome 1

1 délinquant, 2 options : éviter les conneries ou retourner en prison ! L'histoire spectaculaire du " Chien enragé de Komae " ! Tatsuya Iguchi, 17 ans, est libéré de la maison d'arrêt de Nagano puis envoyé loin de ses mauvaises fréquentations. Mais cette seconde chance lui est accordée à une seule condition : s'il cause le moindre problème, il sera " out ". Déterminé à ne pas retourner en prison, il travaille dur dans le restaurant de sa tante. Mais s'il s'approche des gangs les plus dangereux de Tokyo, il lui sera difficile d'éviter les ennuis... Un furyo à la dure ! Des bastons violentes entre gangs ! Plus de 6,5 millions d'exemplaires vendus au japon !