Brisée par ton amour… Tome 5

L'instabilité de Kanae va-t-elle pousser Hiroshi à rompre ? ! Kanae ne supporte plus de voir Hiroshi être rabaissé. Ce dernier se braque et finit par rompre. Cette dispute fait comprendre à la lycéenne que ce qui lui semble normal ne l'est pas pour les autres. Ebranlée par le rejet de celui qu'elle aime, Kanae tente à nouveau de satisfaire son coeur auprès d'hommes plus âgés...