Twilight Outfocus Long take Tome 1

Découvrez la suite du manga très populaire Twilight Outfocus ! Mao et Hisashi sont colocataires et en couple. Mais à l'approche de la terminale et des voeux d'orientation, Mao connaît de nombreux tracas, non seulement personnels, mais aussi au sein de son club de cinéma qu'il aime par-dessus tout. La frustration se fait sentir, et Mao souhaiterait pouvoir soutenir Hisashi, qui commence seulement à s'habituer au club de théâtre dans lequel il est entré, mais il est incapable de lui exprimer correctement ses sentiments... Sans compter qu'il n'est pas le seul à avoir des problèmes dans le club de cinéma ! Quant à Hisashi, lui, il obtient le rôle principal dans la pièce de Noël de son club de théâtre, mais cette nouvelle responsabilité s'accompagne d'une énorme pression... Découvrez également la rencontre entre Mao et Ichikawa à l'époque du collège !