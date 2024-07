Il faut savoir descendre de ses grands chevaux si on veut prendre du plaisir... Un mélange de pureté et de vice !! Sumiya fait une entrée remarquée chez Hot Manga avec Bitches Plan, une série audacieuse de récits qui mêlent érotisme, humour, et rebondissements inattendus. Ce volume est agrémenté de 4 pages en couleur, offrant une immersion visuelle riche et intense. Chaque chapitre explore des dynamiques de pouvoir et de séduction à travers des personnages hauts en couleur et des situations piquantes. Des femmes fortes, souvent en position de contrôle, dévoilent leurs facettes les plus audacieuses et complexes. De la rivalité amoureuse sous la pluie à des jeux de domination décalés, ces histoires captivent et surprennent.