Après le succès de Winning Strike ! chez Hot Manga, Kakao revient avec Sexy Beam ! , un recueil de dix histoires courtes où l'érotisme et la tendresse se mêlent habilement. De Sakura en fleur où l'amour bourgeonne à Small Breasts Dynamite qui célèbre les charmes insoupçonnés, chaque récit révèle les facettes intimes et audacieuses de ses héroïnes. Qu'il s'agisse d'une étudiante modèle ou d'une infirmière mystérieuse, les personnages, tantôt innocents, tantôt provocateurs, vous entraîneront dans des aventures romantiques et sensuelles. Avec des personnages variés, de la jeune fille en uniforme à la blonde aux petits seins, ces récits captivants explorent la beauté des relations humaines dans toute leur complexité.