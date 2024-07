Ici, on a toujours une raison de sourire Tome 2

Futami Nana est une jeune mangaka pleine d'avenir, même si elle a du mal à se concentrer sur son travail. Parfois, ce n'est pas de sa faute, surtout au vu de son caractère anxieux. Parfois, ça l'est beaucoup plus ! Et maintenant que sa série commence à sortir en volume relié, sa vie ne risque pas de devenir plus facile. Heureusement, il y a toujours quelqu'un pour l'aider ou la soutenir.