Loner Life in Another World Tome 12

C'est parti pour la révolte des provinces ! A peine Haruka a-t-il rejoint la princesse et sa suivante qu'il doit affronter le plus grand assassin du Royaume ! Pendant ce temps, le prince cadet tente de s'emparer de la capitale. Face à cette guerre de succession, Haruka décide de contre-attaquer... " J'ai décidé de me battre, je ne reviendrai pas sur ma décision. "