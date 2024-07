Blue Summer Tome 3

Wataru Toda et Chiharu Saeki ont maintenant vingt ans et sont en deuxième année à la fac. Saeki, parti en échange universitaire, revient juste à temps pour passer l'été au Japon , Wataru, pour sa part, travaille toujours dans son cinéma. Tous deux sont très heureux de se revoir après avoir été séparés pendant deux mois... et ils ont hâte de fêter leurs anniversaires ensemble ! Mais les blessures du passé ne sont peut-être pas vraiment oubliées...