Loner Life in Another World Tome 11

Prochaine étape, le niveau 100 !! Haruka parvient à échapper à l'attaque surprise perpétrée par un assassin, mais sur le terrain, le conflit s'enlise, et la princesse finit par partir afin de se battre pour son pays. Haruka ne peut s'empêcher de se sentir coupable et de partir à sa recherche. Mais, et ses camarades, alors ? ! " Les filles, en mon absence, je vous confie la ville. "