L'oiseau de Shangri-la Tome 3

Apollon, hétérosexuel et en pleine séparation amoureuse, travaille comme étalon au Shangri-La, une maison close gay aux airs de paradis. Assigné jusque-là au service exclusif de Fee, son instructeur, il tombe de haut lorsqu'on lui annonce qu'à partir de maintenant, il devra également préparer physiquement autres "oiseaux", ou prostitués, qui feront appel à lui. Pensant s'être habitué à toucher un homme pendant sa formation avec Fee, il accepte, mais la répugnance prend vite le dessus... Fee, de son côté, est surpris par l'élan de possessivité qu'il ressent lorsqu'il se retrouve obligé de partager Apollon avec ses collègues. Les sentiments en train de naître entre eux sont de plus en plus difficiles à ignorer, sans compter qu'ils ont déjà brisé l'une des trois règles de Shangri-La...