Soleil d'hiver Tome 2

Après des années passées ensemble, Crow et Lucas ont décidé d'avoir un enfant. Mais Crow étant un corbeau et Lucas un oméga, beaucoup d'inconnues demeurent... Ils décident donc de partir en voyage pour demander à un autre dieu de leur donner des conseils. Tous deux ont beaucoup de choses à apprendre, mais plus le temps passe, et plus ils sont inquiets...