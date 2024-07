Mystère au musée

Combien de fois es-tu allé dans un musée ? T'es-tu déjà perdu dans les nombreuses salles et as-tu senti les yeux des tableaux bouger pour te surveiller ? Eh bien, nous n'en arriverons peut-être pas là, mais nous n'en serons pas très loin. Car ce livre est autant rempli d'art que de petits pièges. Tout l'art du monde ne se trouve pas dans les musées, mais cela vaut la peine d'en connaître quelques-uns pour apprécier les meilleures oeuvres créées par de grands artistes à travers l'histoire. Et si tu parviens en plus à résoudre les énigmes que nous posons tout au long de cet Escape Book sur les musées, tu obtiendras un diplôme que tu pourras accrocher dans ta chambre. Et ce sera ta propre oeuvre d'art !