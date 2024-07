Voyage dans l'espace

Le cosmos est un endroit presque inexploré qui renferme des millions de secrets, mais la première étape pour l'explorer peut être ce livre amusant et instructif. Par exemple, on dit que dans l'espace, on ne peut pas entendre les cris, parce qu'il n'y a pas d'air pour les propager. Mais en réalité tu ne crieras pas parce que tu n'auras pas peur... Au contraire, tu pourras crier de joie lorsque tu auras résolu les 25 énigmes que nous te proposons dans cet Escape Book de l'espace, au cours desquelles tu en apprendras plus sur de nombreux mystères de l'univers. Et si tu parviens à relever avec succès la plupart des défis, tu recevras le titre d'astronaute amateur. C'est une bonne façon de commencer ta conquête de l'espace !