Cahiers d'économie politique N° 85 : Economie et religion. L'économie entre sacrifice et profanation

SOMMAIRE : Introduction, par Feriel Kandil 1. Avant-propos. Economie et religion. L'économie entre sécularisation et sacralisation, par Patrick Mardellat PARTIE I. SACRIFICES RELIGIEUX OU SACRIFICES ECONOMIQUES 2. Du sacrifice religieux au sacrifice économique : une invisible continuité ? , par François Dermange 3. Et la profanation du bon ordre engendrera la ruine de la communauté des hommes / Boisguilbert, la prophétie de malheur et la crise économique comme expiation, par Jean-Daniel Boyer 4. Réputation sectaire et freinage ouvrier. Remarques sur la communauté chez Max Weber (1904-1908), par Paul Slama 5. Vous avez dit excédent : donnez-le ou sacrificiez-le. A propos de Georges Bataille, par Ramón Tortajada PARTIE II. PROFANATIONS ET RESISTANCES 6. Accumulation du capital et humanité profanée. Luxemburg, Robinson, Arendt, par Marlyse Pouchol 7. Sacrifice, destruction créatrice et cycles du capitalisme : la (dé)-raison sacrificielle de l'économie, par Patrick Mardellat 8. Marchandisation, économie du don et risques extrêmes, par Alain Renaut 9. Le pouvoir de subversion du don, par Feriel Kandil