Plongées et sciences en Provence

La connaissance du monde subaquatique constitue un domaine passionnant tant sur le plan scientifique, qu'environnemental, économique ou encore des loisirs. Face à un florilège de mystères à percer, l'homme, à travers les âges - en particulier durant ces deux derniers siècles - a cherché des solutions sans cesse innovantes pour pénétrer et se mouvoir dans le monde aquatique. Ce livre retrace l'odyssée des techniques de plongée sous-marine qui ont accompagné depuis leur berceau provençal et marseillais, l'avancée de nos connaissances scientifiques dans des domaines très variés, archéologie préhistorique, antique et moderne, géologie et géomorphologie sous-marine d'un plateau continental, biologie marine. Ces techniques modernes d'explorations sous-marines ont également permis d'aborder l'étude des canyons profondsL'aventure scientifique est une histoire sans fin mais indispensable au développement de nos sociétés...