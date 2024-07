Et la chrysalide devint papillon

Après une relation de dix années, c'est la rupture. Eden, jeune femme de trente-cinq ans va s'accrocher à l'écriture pour faire son deuil. Elle se fixera des objectifs pour mieux oublier celui qui l'a quittée : Ecrire son premier livre, voyager, trouver son havre de paix. Au fil du temps et de ses pérégrinations dans sa ville à la recherche de l'inspiration, elle croisera Alice propriétaire d'une librairie "La Bonbonnière" , Kitty et Marlow ses deux chats, Marguerite et Anastasia deux jumelles excentriques, Adrien amoureux d'une maharani aperçue lors d'un voyage en Inde dans sa jeunesse, et autres personnages dont l'amitié et la bienveillance l'aideront à avancer, se trouver et peut-être atteindre ses objectifs.