Corps et âme. Penser l'incarnation chez Maître Eckhart

De la naissance à la mort, nous sentons et nous expérimentons que nous sommes incarnés. Nous venons au monde et nous le quittons en éprouvant le poids de notre incarnation. Si nos sentiments, nos passions, nos pulsions nous le font reconnaître de manière certaine, notre incarnation n'en reste pas moins pour nous un mystère. Le plus originairement mien est en même temps le plus étrangement autre. Qu'en est-il au juste de ma condition incarnée ? Que signifie-t-elle et à quoi m'assigne-t-elle ? Le paradoxe éclairé par la philosophie de Maître Eckhart pose la notion d'incarnation comme un défi pour la raison philosophique, aussi bien d'un point de vue métaphysique que d'un point de vue moral. Unissant corps et âme sans les confondre, Maître Eckhart intègre ainsi tout l'homme à l'économie du salut divin. Cette chair vivante n'est donc pas disjointe de mon âme, et avec elle de ma liberté humaine. A rebours de tout dualisme, le philosophe médiéval ouvre au lecteur du XXIe siècle la possibilité de penser nouvellement l'incarnation de l'homme (phénoménologie) à partir de l'Incarnation du Verbe (théologie).