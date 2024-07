Enseignement moral et civique 5e. Manuel, Edition 2024

- Toutes les grandes notions au programme sont traitées, chacune dans un chapitre dédié - Une grande diversité de modalités pédagogiques : parcours différenciés, travail de l'oral, travaux de groupe, tâches complexes, débats, discussions argumentées - Des études rassemblant des documents récents et de sources variées, mêlant situations réelles vécues par des collégiens, textes de loi, articles de presse, infographies, photographies... - Certaines études sur une page pour plus de souplesse (en fonction du temps disponible ou pour mettre en oeuvre de la différenciation) - Des cours très synthétiques, avec des activités pour faciliter l'apprentissage, et une version illustrée sous forme de bande dessinée pour retenir autrement - Des pages d'exercices pour réviser et s'autoévaluer, et d'exercices d'application - Tout au long du manuel, des documents et des activités faisant travailler les compétences de l'Education aux médias et à l'information et l'Education au développement durable - Des pages "Je m'engage" pour susciter l'engagement citoyen des élèves au sein de leur collège, à travers la réalisation de missions - Des pages "Ailleurs dans le monde" et "Dans les arts", pour mettre en perspective les notions abordées et enrichir la culture générale des élèves - Des doubles pages consacrées aux grands textes à lire, avec des éclairages sur le contexte historique et culturel de leur production, et tous les outils pour faciliter la lecture et la compréhension par les élèves - Des ressources numériques : quiz et exercices interactifs, liens vers des vidéos, exercices EMI sur Internet...