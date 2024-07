Mathématiques 6e. En route vers l'excellence avec 160 exercices corrigés

Ce livre d'exercices s'adresse aux élèves de Sixième qui souhaitent exceller en mathématiques. Il est découpé en chapitres contenant : - tous les exercices nécessaires pour bien maîtriser les notions mathématiques ; - les rappels de cours, avec des exemples d'applications, avant chaque nouveau sujet ; - tous les corrigés détaillés et commentés pour faciliter la compréhension. L'accent est mis sur le raisonnement, le calcul, les unités fondamentales, et la rédaction des solutions. Ce livre aidera, à la maison, les élèves en difficulté et permettra aux élèves désireux d'approfondir les notions vues en classe d'aller plus loin. Il a pour ambition d'offrir des contenus permettant d'acquérir des bases solides pour aborder le Cycle 4. La plupart des exercices sont rédigés sous forme de problèmes et ce pour trois raisons : - appréhender des situations concrètes où les mathématiques jouent un rôle essentiel ; - voir immédiatement l'intérêt du chapitre proposé ; - reprendre des notions des chapitres précédents pour mieux les assimiler et donc progresser. Tous les exercices sont faisables sans calculatrice. Ils font appel au calcul mental et au calcul posé.