Le droit des contrats. A jour au 15 février 2024

L'ouvrage présente de façon claire et synthétique les règles générales applicables à l'ensemble des contrats : le droit commun des contrats. Cette matière fondamentale innerve l'ensemble du droit privé. - Qu'est-ce qu'une obligation ? - Qu'est-ce qu'un contrat ? - Quelles sont les conditions de formation du contrat ? - Quelles sont les sanctions de ces conditions de formation ? - Quels sont les effets du contrat ? Cet ouvrage est destiné aux étudiants de Licence ou Master, ainsi qu'à ceux qui préparent les examens et concours des professions juridiques ou judiciaires (CRFPA, ENM...). Il intéressera également les praticiens et les chercheurs.