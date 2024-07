Le manuel de la production. Cinéma et audiovisuel, 2e édition

Ce livre retrace les différentes étapes du travail du producteur et de ses équipes dans la création d'une oeuvre cinématographique et/ ou audiovisuelle, et ce dans une approche qui se veut la plus exhaustive possible. Une réédition pour comprendre comment les métiers de la réalisation, de l'image, du son et de la postproduction s'insèrent dans le contexte de fabrication d'un film. L'ouvrage contient toutes les clés sur le déroulement de la finalisation d'un film, l'obtention de son diplôme et surtout l'insertion professionnelle. Il aborde un grand nombre de genres audiovisuels comme le documentaire de création, le film d'animation, le plateau de télévision en direct, le film institutionnel, les contenus pour plateformes de streaming, la réalité virtuelle, etc.