Les finances publiques en 100 fiches

La quatrième édition de cet ouvrage présente les différents enjeux, questionnements et concepts qui entourent la finance publique pour en faciliter la compréhension grâce à : - 20 chapitres et une centaine de fiches problématisées ; - un lexique répertoriant les principales notions à connaitre ; - pour chaque chapitre, des éléments venant illustrer les concepts abordés (chiffres, textes juridiques, rapports). Biographie : Spécialiste reconnu des finances publiques, l'auteur est conseiller du Premier ministre et a été en charge des réformes de la fiscalité locale ainsi que du pilotage budgétaire durant la crise sanitaire en tant que directeur adjoint au sein du cabinet du ministre des comptes publics. Il a préalablement été magistrat à la Cour des comptes, chef de bureau à la direction du budget mais également directeur du budget au sein d'une grande métropole. Ayant une appétence pour l'enseignement universitaire, l'auteur est maître de conférences associé en finances publiques, tout en intervenant dans de nombreuses écoles de la fonction publique et en étant correcteur à différents concours. Il a publié plusieurs articles en finances publique (Les cahiers de la fonction publique, Revue française des finances publiques, fiches financières).