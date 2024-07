Introduction au droit constitutionnel

Cet ouvrage, conçu comme un manuel, s'adresse en priorité aux étudiants des IEP, en Licence et Master (Droit, AES, Sciences économiques), en capacité en droit et à tous ceux qui préparent les concours administratifs. Mais il est également destiné à tous les citoyens qui souhaitent connaître les notions fondamentales du droit constitutionnel (Etat, Constitution, contrôle de constitutionnalité, démocratie, séparation des pouvoirs et régimes politiques, modes de scrutin). - Quels sont les éléments constitutifs de l'Etat ? - Qu'est-ce que le fédéralisme ? - Qu'est-ce que le constitutionnalisme ? - Quelle est la différence entre les modèles européen et américain de justice constitutionnelle ? - Quelle est la différence entre la souveraineté populaire et la souveraineté nationale ? - Quelle est la différence entre le régime présidentiel et le régime parlementaire ? - Quels sont les avantages et inconvénients des principaux modes de scrutin ? - Comment fonctionnent les principaux régimes étrangers (Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, etc.) ? Toutes ces questions, et bien d'autres, sont abordées par l'auteur dans cet ouvrage qui présente de façon à la fois synthétique et illustrée les thèmes majeurs du droit constitutionnel.