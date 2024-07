Sur le campus Tome 4 : I promise you

Le quarterback va-t-il conquérir la mystérieuse inconnue ou rater la passe décisive ? Il y a une légende à Waylon University : la première fille que vous embrassez lors de votre première année au feu de joie, vous ne pourrez jamais l'oublier. JAMAIS. Ouais... Sauf quand cette fille se barre en courant lors de ce fameux premier baiser. Dillon McQueen, le quarterback star de Waylon, veut prouver sa valeur. Tout ce qu'il demande, c'est d'avoir son diplôme et rejoindre une équipe pro de la NFL. Rien que ça... Mais le destin va se payer ouvertement sa tête quand il va remettre sur son chemin l'inconnue qu'il a embrassée pendant le feu de joie. La même qui est partie en prenant ses jambes à son cou et qui le hante depuis... Le pire ? Elle ne se souvient clairement pas de lui - portant un coup mortel à son ego - et semble le détester. Clairement, cette légende est une malédiction. Malheureusement pour son inconnue, Dillon n'a pas dit son dernier mot. Il compte bien remporter également la fille. #RomanceContemporaine #Sport #Campus