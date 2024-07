Et le passé refait surface

Margot n'a pas été épargnée par la vie. Entre la disparition de son père dix ans plus tôt et la profonde détresse psychologique que traverse sa mère depuis cet évènement, la jeune fille a assumé très tôt des responsabilités qui n'auraient jamais dû être les siennes. L'équilibre familial qu'elle a eu tant de mal à préserver va basculer le jour où elle retrouve la trace d'un homme qui pourrait être son père. L'histoire aurait pu reprendre son cours mais Margot souhaite en savoir plus. La jeune femme va rapidement remarquer que ce dernier est loin d'être celui qu'elle a tant idéalisé dans ses souvenirs. Reste maintenant à elle de découvrir la raison de ces dix années d'absence.