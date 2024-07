Just Borderline

A la suite d'un vol à la sauvette, Tôru Satonaka se fait attraper par Kôichi Katô, membre d'une unité spéciale destinée à poursuivre les cybercriminels. Satonaka, pourtant expert en vols en tout genre, se retrouve à devoir choisir entre travailler pour l'unité en question ou être emmené au commissariat le plus proche. 10 ans plus tôt, lorsqu'il n'était qu'un policier de quartier, Katô avait déjà fait la connaissance de Satonaka, un étudiant et pickpocket hors pair à l'époque. Ce dernier accepte à une condition : loger chez Katô. Malgré l'indifférence du policier, cela n'empêche pas Satonaka de se remémorer les sentiments qu'il avait à son égard...