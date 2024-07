Politique des transferts. Des institutions de soin aux sociétés analytiques

L'institution psychiatrique et psychanalytique, qui lui sert de principal support, est en crise. On parle de "désamour" (Le Monde du 2 mai 2024) pour le choix d'une profession humaniste, fille de la Révolution. Politiques et moyens inadéquats, diront certains. Pour Jean Peuch-Lestrade, psychiatre et psychanalyste ayant une longue expérience de psychothérapie institutionnelle, il s'agit de réinterroger le soubassement de la découverte freudienne, sous sa forme plurielle : les transferts. Et leurs potentielles dimensions perverses au sein même des institutions psychiatriques autant que psychanalytiques. Avec un courage et une exploration sans concession quant à l'éthique qui le supporte, rares dans le milieu feutré (refoulant) de ces cadres (notables disait Maud Mannoni) de formation et de soins, il dévoile un champ submergé auquel Freud lui-même n'a jamais apporté une contribution écrite. Celui de la perversion comme tyrannie du transfert, ou par un néologisme à l'efficacité redoutable, la "thérorie" qui peut surgir de l'axe porteur des transferts latéraux institutionnels.