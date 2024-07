La politique de sécurité collective en Afrique Centrale. Les dynamiques sécuritaires de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale

L'Afrique centrale version Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) est invisible, inaudible et même méconnue. Elle souffre d'une concurrence de sens avec la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et d'un désintérêt en ce qui concerne les questions de sa sécurité. Si les politiques ont impulsé le mouvement, les citoyens ne suivent pas généralement. Certainement parce que les esprits sont restés enfermés dans des logiques de la guerre froide pour lesquelles tout ce qui relevait de la défense et de la sécurité était recouvert du sceau du secret. Aujourd'hui, les évolutions d'après-guerre-froide permettent de libérer la pensée, même dans ces matières, car elles concernent ces populations au premier plan. Il ne s'agit pas d'une étude théorique sur la question de la sécurité, mais plutôt d'un travail d'expert qui, pour avoir travaillé au sein du Secrétariat général de la CEEAC de longues années durant, comprend un peu mieux les arcanes de cette architecture collective de sécurité. Il en expose la vision et fait comprendre le fonctionnement de l'organisation dans le domaine de la paix et la sécurité. La récente réforme de la CEEAC confirme les conclusions auxquelles aboutit cette réflexion sur le fond des préoccupations de son fonctionnement. Il faut faire connaître la CEEAC dans les milieux des professionnels de la sécurité, des enseignants et des étudiants et de toutes personnes intéressées et dont la curiosité et les recherches vont dans ce sens sur l'Afrique centrale.