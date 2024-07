Les désirs au féminin dans la littérature et les arts de l'Antiquité à nos jours

Normal021falsefalsefalseFRJAX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin-top : 0cm ; mso-para-margin-right : 0cm ; mso-para-margin-bottom : 8. 0pt ; mso-para-margin-left : 0cm ; line-height : 107% ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 11. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; } Réfléchir sur la manière dont le regard masculin a représenté les désirs des femmes dans une société androcentrée, sortir du silence des voix de femmes pour faire entendre leurs désirs, tels sont les principaux enjeux de l'ouvrage. Selon une approche transse ? culaire, pluridisciplinaire et interculturelle, l'ouvrage interroge la question complexe des désirs au féminin et leur difficile émergence dans la littérature et les arts, dans des corpus divers, sur un mode à la fois chronologique et thématique, de l'Antiquité à nos jours. Il démontre la variété et la richesse des écritures des désirs féminins qui se déploient non seulement dans l'espace du livre, mais aussi dans celui de la ville et de ses murs, des tissus, et de la toile. Le féminin traverse la littérature, les arts depuis toujours, il traverse la psychanalyse. La question de Freud " Que veut la femme ? " est orientée vers le désir de la femme, ce " continent noir " dont il prétend qu'il est impossible à connaître. Qu'en est-il du désir, des désirs des femmes ? de leurs plaisirs, de leur jouissance, de leur ambition, de leur volonté de devenir autre que ce à quoi on les a destinées depuis des siècles ? Comment écrire le désir au féminin ? Comment l'écriture et les autres arts rendent-ils compte des fantasmes sur ce que peut ou doit être le désir féminin ? Partant du constat fait par Valérie Rey-Robert que " le masculin va de soi alors qu'il faut représenter le féminin pour qu'il existe ", il s'agit de faire sortir du silence les femmes que des siècles de domination patriarcale ont maintenues dans l'ombre. L'expression du désir féminin a été longtemps réduite à celui d'un consentement au désir de l'Autre, un consentement à " se faire objet ". Aussi le désir féminin en lui-même reste-t-il un sujet tabou ; il n'a été abordé que de manière rare, allusive, oblique, toujours déformée, souvent caricaturale et satirique. Longtemps, il a fait l'objet d'un point de vue majoritairement masculin, tant sont rares les témoignages des femmes sur la question jusqu'à une époque récente. La femme sujet désirant remet en cause les deux modèles féminins séculaires imposés par les structures patriarcales de la société, celui de l'épouse soumise et mère, celui de l'objet sexuel, source de plaisir masculin. Le féminin est une question politique dans la mesure où il est le creuset de processus d'infériorisation et de soumissions, mais aussi de dénonciations et de revendications. C'est une histoire oublieuse et orientée que cet ouvrage souhaite corriger un peu.