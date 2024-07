Une saison de préparation physique en football. 2e édition

Ce livre met l'accent sur la place de la préparation physique moderne dans l'entraînement du footballeur durant une saison complète, de la trêve estivale jusqu'à la fin des matchs retours. Alexandre Dellal, préparateur physique de haut niveau, présente les principes fondamentaux de l'entraînement et du maintien de la condition physique, en association avec des applications pratiques accessibles à tous. Il propose ainsi dans ce livre : - une expertise de l'activité du footballeur moderne selon les niveaux ; - une analyse succincte des différents facteurs de la performance (vitesse, explosivité, endurance, stretching, coordination, force) ; - les principaux tests d'évaluation en football ; - la relation entre la préparation physique et la composante psychologique ; - les différents rôles du préparateur physique moderne avec la présentation de différentes organisations (FC Barcelone et Real Madrid) ; - le travail de pré-training, de pré-activation, de prévention et de post-training ; Cette 4e édition traite de nouveaux sujets : -actualisation des données du footballeur en match (coupe du monde 2022) -les blessures de croissance du jeune sportif -les femmes et le sport, considération -les principaux outils de la charge d'entraînement -les stratégies de récupération... .