Collections & tapisserie. Regards complices

24 tapisseries contemporaines s'installent dans les collections du musée de Gajac. En regard de peintures, sculptures et gravures, elles mettent en évidence des affinités de styles, des thématiques communes ou au contraire des contrepoints. Construite en lien avec les collections du musée : portraits, paysages, abstraction... , l'exposition aborde tous les genres et modes d'expression déclinés en peinture ou sculpture par le prisme de la tapisserie. Depuis Henri Matisse jusqu'à Victor Vasarely, Sonia Delaunay ou Louise Bourgeois, de très nombreux créateurs ont eu recours à un moment ou un autre de leurs trajectoires à ce médium rarement montré et qui, pour discret et rare qu'il soit, fait bel et bien partie de la création contemporaine.