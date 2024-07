Cent éclats de lumière. Commentaires de la Règle de Saint Benoît

Les commentaires de Dom Nicolas Dayez, ancien abbé de Maredsous, sont comme autant d'" éclats de lumière ", autour d'un texte du Ve siècle dont l'actualité est plus que jamais nécessaire à nos contemporains.. Elles sont l'oeuvre d'un artiste, penseur, musicien et poète, moine aussi pendant plus de soixante ans et, qui plus est, à la tête de son monastère durant une trentaine d'années. C'est dire qu'elles sont tout à la fois pétries d'expérience et parcourues d'inspiration. L'humour, le sens du paradoxe, la lucidité sur notre époque, le réalisme, la conscience de la faiblesse humaine n'en sont pas absents, mais surtout la sensibilité du coeur et la charité affleurent partout. Compagne de route au quotidien, cette quasi Centurie offre à " celui qui aime la vie et désire voir des jours heureux " une nourriture à la fois savoureuse et fortifiante au long du parcours qui mène à la vie éternelle. Point n'est besoin d'être moine ou moniale pour y goûter et en tirer profit.