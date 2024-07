Leçon Epreuve orale CRPE M2. Edition 2025

Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir l'épreuve de leçon en français et maths du CRPE 2025 (M2) ! Ce livre propose une préparation complète et efficace à l'épreuve de leçon du concours de recrutement de professeur des écoles grâce à : 30 questions d'autoévaluation assorties d'un parcours de révisions ; toutes les informations pour vous préparer à l'épreuve ; 25 fiches méthodologiques émaillées de conseils de formateurs pour tout comprendre sur l'épreuve : les différentes phases de la leçon, comment prendre en compte les repères de progression, l'articulation entre les séquences, les unités et les séances d'apprentissage... 36 sujets corrigés (cycles 1, 2 et 3) avec, pour chaque cycle, tous les niveaux et toutes les grandes notions du programme de français et de mathématiques, dont 2 officiels ; 200 questions disciplinaires, didactiques et pédagogiques susceptibles d'être posées par le jury.