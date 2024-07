Epreuves écrites Français et Mathématiques CRPE M2. 24 sujets corrigés - Annales 2024 incluses, Edition 2024

Le livre indispensable d'entraînement intensif pour réussir les épreuves écrites de français et de maths du CRPE 2025 (M2) ! Mettez toutes les chances de votre côté et performez aux épreuves écrites d'application de français et de mathématiques du concours de professeur des écoles, grâce à : une méthodologie de chaque épreuve assortie de conseils de formateurs ; 12 sujets de français, dont les annales 2024 ; 12 sujets de mathématiques, dont les annales 2024 ; des corrigés détaillés et commentés comportant des rappels de cours.