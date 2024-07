Mathématiques GS Outils pour les Maths. Guide pédagogique, posters, fiches ressources, Edition 2024

Un apprentissage des maths ritualisé et motivant fondé sur la manipulation, le jeu et la verbalisation Pochette enseignant-e tout-en-un Un Guide des séances clé en main : - une organisation des apprentissages claire et structurée, par période, par semaine et par compétence, - les connaissances utiles sur chaque compétence, - des activités ritualisées avec une place centrale réservée à la résolution de problèmes (la Minute Enigme), - le déroulement détaillé de chaque activité selon des modalités diversifiées : classe entière, ateliers dirigés, semi-dirigés, autonome et de rebrassage, - des activités ludiques et motivantes, testées en classe, qui engagent les élèves dans leurs apprentissages, - des propositions systématiques de différenciation et des prolongements, - la mascotte koala, Kira, qui accompagne les activités de classe et favorise la verbalisation. Un Bloc ressources : - le matériel pour la classe à plastifier - le matériel pour les élèves à photocopier. 3 Posters évolutifs effaçables à afficher en classe : - la roue des nombres, - les représentations des nombres de 1 à 10, - le repérage spatial : la cour de récréation. Inclus : le Cahier de l'élève en version noir et blanc, le Mémo des Maths et les diaporamas "La minute Enigme" à télécharger via QRcode et à imprimer.