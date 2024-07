Oranges. Edition bilingue français-arabe

Dans l'isolement imposé par la pandémie du Coronavirus, un couple de quinquagénaires se retrouve fragilisé par les aléas d'un monde violent et cherche à survivre : lui, un poète emprisonné pour sa poésie et poussé au bord de la folie et à l'internement psychiatrique ; elle, chanteuse de cabaret, empêchée par la guerre de concourir et de réaliser son rêve de chanteuse. Ensemble, Ils essaient de retrouver des repères à travers les problèmes de toute une génération, lui aux prises avec ses démons intérieurs et rattrapé par moments par le délire, elle, fouinant dans leur passé et le souvenir réel ou imaginaire des moments de vie heureuse et de rêve en essayant d'être, pour lui, et la mémoire et la boussole. Par cette pièce plébiscitée en 2020 par l'Arab Theater Institute, parmi plus de 500 textes dramatiques, Basim Kahar a trouvé le moyen d'exprimer la fragilité de l'être dans un monde de violence avec le rêve et la poésie comme ultime espoir.