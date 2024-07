Cahier d'exercices en philosophie. Les connaissances fondamentales de la première aux études sup

Ce cahier de questions et d'exercices est destiné aux lycéens (HLP et philosophie) ainsi qu'aux étudiants de classes préparatoires littéraires et de licence de philosophie.Ces questions et exercices, environ 1 200, se fondent sur les connaissances essentielles à maîtriser : les 17 notions de philosophie du programme de terminale et les 4 axes d'étude des programmes de HLP de première et de terminale. Ces questions et exercices sont élaborés de façon progressive afin de permettre à chaque élève et étudiant d'avancer dans la compréhension des concepts au rythme de ses apprentissages et des attentes des professeurs. Les niveaux débutant et supérieur sont clairement identifiables et les corrigés sont adaptés aux différents degrés.Les auteurs, tous enseignants, ont veillé à respecter les programmes et à concevoir des exercices afin que chaque lecteur puisse maintenir son attention et trouver du plaisir dans cette forme d'apprentissage.Grâce aux questions et exercices, l'élève et l'étudiant vont intégrer les connaissances de façon active pour les mémoriser plus facilement et pouvoir maîtriser les références, les méthodes, construire des raisonnements et des argumentations.Un recueil ludique, pédagogique du lycée aux études sup !