Lorelei Clay Tome 1 : Disparition et Nécromancie

Un nouvel UF d'Annabel Chase, avec au programme : une nécromancienne qui veut se la jouer discrète, une petite ville qu'elle pensait tranquille et qui ne l'est pas du tout et un démon un peu trop mystérieux à son goût. Lorelei Clay n'est pas qu'une simple nécromancienne. Elle peut communiquer avec les morts, un classique pour une nécromancienne. Mais ses pouvoirs ne s'arrêtent pas là, et elle préfère cacher sa vraie nature, histoire qu'on lui fiche la paix. Fairhaven, une petite ville tranquille de Pennsylvanie, est l'endroit idéal pour ça. Car Lorelei a un plan : vivre loin des gens et passer son temps à rénover sa vieille demeure. Super programme ! Seulement voilà, une jeune femme disparaît dans des circonstances mystérieuses... Et à qui demande-t-on de l'aide ? A Lorelei. Elle qui voulait rester discrète, c'est mal parti. Surtout qu'elle a attiré l'attention de la cheffe humaine de la police locale, d'un vampire maudit, de sorcières revêches, d'un assassin déjanté, et d'une meute de loups-garous sur la défensive. Sans parler qu'elle doit interroger Kane, le mystérieux et exaspérant propriétaire du Devil's Playground, une élégante boîte de nuit qui accueille la clientèle surnaturelle de la région. Bon, il va falloir que Lorelei se débrouille pour retrouver très vite la jeune femme, sinon, quelqu'un risque de se rendre compte qu'elle cache bien des secrets. Et des pouvoirs. Mais vous savez ce qu'on dit... dans la vie, rien ne se passe jamais comme prévu ! Plongez dans le premier tome de la nouvelle série Urban Fantasy d'Annabel Chase !