EPS Epreuve orale : enjeux, sécurité, développement et psychologie, CRPE M2. Edition 2025

Tout pour réussir la partie EPS de l'épreuve d'entretien du concours de professeur des écoles ! Pour réussir l'entretien du CRPE 2025 (M2), ce livre vous propose une préparation complète à la première partie de l'épreuve consacrée à l'éducation physique et sportive, grâce à : des tests d'autoévaluation assortis d'un parcours de révisions pour personnaliser sa préparation ; une méthodologie détaillée pour répondre aux attentes du jury ; tous les savoirs disciplinaires sur l'EPS à l'école primaire, intégrant la connaissance scientifique du développement et la psychologie de l'enfant ; tous les savoirs didactiques pour chaque activité physique (natation, activités athlétiques, gymniques, de combat, danse, jeux et sports collectifs) accompagnés de schémas explicatifs ; + de 60 applications et entraînements corrigés pour mettre en application les notions et s'entraîner ; 9 sujets blancs et 2 sujets officiels corrigés ; 20 questions possibles le jour J.